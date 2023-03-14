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15 kadından 107 çocuğu olan Kenyalı adam sosyal medyada gündem oldu

15 kadından 107 çocuğu olan Kenyalı adam sosyal medyada gündem oldu
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Kenya'da 15 farklı kadından 107 çocuğu olan David Zakayo Kalukhana açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kakamega'nın bir köyünde yaşayan Kalukhana, ilk olarak 1987 yılında evlendi. 

Yerel basına konuşan Kalukhana, "Benimki gibi bir kafayı tek kişi idare edemez. Benim beynim parçalara bölünmesi gereken bir tarla" dedi ve "tek eşlilik için çok zeki olduğunu" öne sürdü.

Geçimi için çiftçilik yapan Kalukhana, kalan zamanlarında da geçim için insanların evlerinin etrafına taş duvarlar ördüğünü belirtti. 

"Bir dine mensup olmadığını" söyleyen Kalukhana, "bin deha" olduğu için "kafasına estiği gibi yaşandığını" belirtti. 

Habere göre Kalukhana'nın 8 eşi ve 7 sevgilisinden 107 çocuğu bulunuyor. 

Etiketler kenya gündem sosyal medya
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