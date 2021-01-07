2020'de altın kazandırdı, faiz kaybettirdi

Geçen yıl en fazla reel getiriyi külçe altın sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2020’de külçe altın, tüketici enflasyonundan arındırıldığında yüzde 43,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, enflyasyondan arındırılmış olarak Euro yüzde 25,92, Amerikan Doları yüzde 14,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,54 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 4,90 oranlarında kaybettirdi.

Aralık’ta borsa

Aralık’ta ise en yüksek aylık reel getiri, yüzde 8,57 oranıyla Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Aralık’ta enflasyondan arındırıldığında mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, Euro yüzde 1,92, Amerikan doları yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.