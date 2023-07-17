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25 çocuğu zehirleyen öğretmen idam edildi

25 çocuğu zehirleyen öğretmen idam edildi
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Çin'de bir anaokulu öğretmeni, meslektaşlarıyla yaşadığı tartışma sonrası intikam amacıyla 25 çocuğun yulaf lapasına zehir kattı. Çocuklardan 2'sinin ölümüne neden olan öğretmen idam edildi.

2019'da Çin'de 25 çocuğu zehirleyen anaokulu öğretmeni, idam edildi. Öğretmen, meslektaşıyla yaşadığı bir tartışma sonucunda 'intikam' almak amacıyla çocukların yulaf lapasına zehir koymuştu.

39 yaşındaki Wang Yun, 4 yıl önce Jiaozuo'daki Mengmeng Anaokulu'nda okuyan öğrencileri zehirledikten sonra tutuklanmış ve daha sonra idam cezasına çarptırılmıştı. Wang, meslektaşıyla tartıştıktan sonra intikam almak için meslektaşının öğrencilerinin kahvaltısına sodyum nitrit koyduğu iddia edildi. Öğretmen, ölüm cezasına itiraz etmiş ancak başarılı olamamıştı. Cezası, 2020 Eylül ayında ilk kez Jiaozuo şehri ara halk mahkemesi tarafından verilmişti.

"ÖĞRENCİLERİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"
İdam cezası veren mahkeme şu ifadeyi kullandı; Wang, 2019 Mart'ta 'öğrenci yönetimi konularında' meslektaşı Sun ile anlaşmazlığa düştükten sonra sodyum nitrit satın alıp öğrencilerin yemeğinin içine koydu. Ertesi sabah, yemek koruyucu olarak kullanılan ancak aşırı maruz kalındığında toksik ve potansiyel olarak ölümcül olabilen bu kimyasal bileşiği kullanarak öğrencilerin ölümüne sebep oldu.

23 çocuğun kahvaltılarını yedikten sonra kusmaya ve bayılmaya başlamasından sonra polis 27 Mart 2019'da Wang'ın öğrencileri zehirlediği iddiası üzerine bir soruşturma başlattı. Yetkililer daha sonra toplamda 25 çocuğun, Çin'i sarsan ve küresel manşetlere taşınan bu olayda zehirlendiğini tespit etti.

Etiketler çin anaokulu öğretmeni zehirleme idam
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