32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada!

Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin öldüğü, 165 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Mısır'ın güneyinde başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tren istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü. Sağlık Bakanlığı, 36 ambulansın kaza alanına gönderildiğini açıklayarak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Dün yaşanan korkunç kazada iki trenin çarpışması sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, 165 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise bazı yolcuların enkaz altında mahsur kaldığı, insanların ise onları vagonlardan çıkarmaya çalıştığı bilgisi yer almıştı.

Sık sık tren kazalarıyla gündeme gelen Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.