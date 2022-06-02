6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar
Çin’in Siçuan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı.
Çin’in Siçuan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin bir sınıfı vurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çocukların korkuyla önce sıralarının altına girdikleri daha sonra da ellerini başlarına koyarak hızlıca sınıftan çıktıları görülüyor. Depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
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