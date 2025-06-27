9 kişiyi öldüren ''Twitter katili'' idam edildi

Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi vahşice öldüren ''Twitter katili'' lakaplı Şiraişi Takahiro idam edildi.

Eski adı ‘Twitter’ olan sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırdığı için ‘Twitter katili’ olarak tanınan Şiraişi Takahiro’nun Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edildiği bildirildi. Şiraişi, 2017'de dairesinde 8 kadın ve 1 erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunması üzerine tutuklanmış, 2020 yılında idam cezasına mahkum edilmişti.

Soruşturma yetkilileri, Şiraişi'nin sosyal medya aracılığıyla intihara eğilimli kişilerle iletişime geçtiğini, onlara yardım teklifinde bulunduğunu, ardından evine davet ettiği kurbanlarını öldürüp parçaladığını ifade etti. Bu infazın, Japonya'da Temmuz 2022'den bu yana gerçekleştirilen ilk idam olduğu belirtildi.

DHA