ABD askerleri bebek katili paçavralarının altında

Irak ve Suriye'de eli kanlı terör örgütü PKK ve YPG ile olan yakın skandal ilişkisi ile tepki çekmeye devam eden ABD ordusunda bir rezalet daha yaşandı. ABD askerleri bu sefer de Suriye'nin Halep şehrindeki nevruz etkinliklerinde eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili ele başısının paçavralarının altındaydı...

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı. PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı. Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD'li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.