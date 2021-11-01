ABD Başkanı Biden koronavirüs testi yaptırdı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin koronavirüse yakalanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın da test yaptırdığı açıklandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki'nin Covid-19’a yakalanmasının ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Joe Biden'ın korona testinin negatif çıktığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'a Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'ne giriş şartı olarak test yapıldığı ve sonucun negatif olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temaslı olması nedeniyle Biden'ın G20 Zirvesi ve COP26 programlarına katılmadığını, ABD Başkanı ile en son 26 Ekim salı günü yaklaşık iki metre mesafeli ve maskeli bir şekilde görüştüğünü açıklamıştı. Psaki, "Çarşamba günü Beyaz Saray'daki sağlık ekibiyle koordineli olarak, ailemde Covid-19 testi pozitif çıkan biri nedeniyle Başkan Biden ile yurt dışı seyahatine çıkmama kararı aldım. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri karantinaya girdim ve Covid testim negatif çıktı. Ancak bugün Covid testim pozitif çıktı" demişti.