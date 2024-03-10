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ABD Başkanı Biden'dan Netayahu'ya ağır sözler

ABD Başkanı Biden'dan Netayahu'ya ağır sözler
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e artık yarardan çok zarar verdiğini belirterek, Gazze'deki sivil katliamına dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.

ABD Başkanı Biden, MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj verdi ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi. Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

"ASLA İSRAİL'İ TERK ETMEYECEĞİM"

"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde yanıt verdi.

NETANYAHU'YA ÇAĞRI

Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.

 

AA

Etiketler abd Joe Biden netanyahu İsrail Filistin gazze
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