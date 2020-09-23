ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de tansiyon düşürmek adına başlatılan süreçten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan’ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.
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