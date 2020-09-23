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  3. 23 Eylül 2020 21:14

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek için başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz. "açıklamasında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de tansiyon düşürmek adına başlatılan süreçten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan’ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz" denildi.

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