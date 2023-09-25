ABD duyurdu: DEAŞ’ın üst düzey yetkilisi yakalandı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde yapılan baskında DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil El Fadani'nin yakalandığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.
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