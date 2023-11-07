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ABD: İsrail'in Gazze'yi işgalini desteklemiyoruz

ABD: İsrail'in Gazze'yi işgalini desteklemiyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesini desteklemediklerini, bunu İsrail'e açıkça bildirdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun "Savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri" yönündeki ifadelerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz." diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

Patel, diğer taraftan "6 Ekim'deki statükoya" da dönmenin mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in bölgede güvende olması gerektiğini, Gazze'nin "terör saldırıları" için bir üs olmaması gerektiğini savundu.

Etiketler israil gazze işgal
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