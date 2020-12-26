ABD Noel'e patlamayla başladı

Yerel saatle sabah 6'da silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kamyonetten kısa bir süre sonra patlayacağına dair sinyaller geldiğini fark etti. Kısa bir süre sonra da patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte iletişim hatlarında sorun yaşanınca Nashville Havalimanı bağlantılı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Uçuşlar, yerel saatle 15.00'te yeniden başladı.

Patlamada üç kişi yaralandı. Polis, hastanede tedavi altına alınan üç yaralının da durumunun iyi olduğunu söyledi.

PATLAMANIN ARKASINDA YATAN SEBEP ARAŞTIRILIYOR

Polis, patlama sırasında kamyonetin içinde kimsenin olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

ABD'nin büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T binasının yakınlarında park etmiş olan kamyonetten "Bu mesajı duyuyorsanız bulunduğunuz yeri terk edin" uyarısı yapılan bir mesajın yayımlandığı ve polisin 6.30 itibarıyla çevreyi boşalttığı belirtiliyor.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun da dahil olduğu soruşturmayı FBI yönetiyor.

Polisin birkaç kişiyi sabah saatlerinde ifadelerini almak üzere karakola götürdüğü biliniyor ancak bununla ilgili de hiçbir detay paylaşılmadı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda etraftaki pencere ve camların kırıldığı, en az 20 binanın ve ağaçların zarar gördüğü ve yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Patlamanın olduğu bölge Nashville'in gece hayatının yoğun olduğu, bar ve restoranların bulunduğu en hareketli yerlerinden.

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, "Bir bomba patlatılmış gibi duruyor" diyerek vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı.

Tennessee eyaleti Belediye Başkanı Bill Lee de, "Olayın kim tarafından ve hangi motivasyonla yapıldığının ortaya çıkması için yapılan incelemeye her türlü desteği verdiklerini" söyledi.