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  4. 15 Mart 2018 23:33

ABD PKK/PYG'den boşalan alanlara takviye yaptı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, PKK/YPG'nin Afrin'e ağırlık vermesinden sonra ABD'nin eksik kalan bölgelere takviye yaptığını açıkladı.

ABD PKK/PYG'den boşalan alanlara takviye yaptı
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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının, Fırat Vadisi'nin güneyinden çekilip Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin  güneyindeki cepheleri ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana  White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

McKenzie, Fırat Vadisi'nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon  operasyonlarına destek veren bazı SDG (PYD/PKK paravanı) unsurlarının Afrin'e gittiğini, bunun da DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını belirtti.

ABD'li komutan McKenzie, "DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem; ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı. Dolayısıyla  ilerlememiz yavaşladı." dedi.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü dile getiren McKenzie, gelişmeleri  yakından takip ettiklerini bildirdi.

YPG/PKK unsurlarının Afrin'e gitmesinden dolayı ABD'nin bölgede  herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie, şöyle yanıtladı:

"Sahadaki komutanlarımız her zaman savaş alanından olup bitenlerle  ilgili değerlendirme yapıyorlar. Bu taktiksel detaylar elimde yok ancak şunu  söyleyebilirim. Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem  güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık."

AA muhabirinin "Afrin'e giden unsurlar konusunda SDG'nin ABD ile  konuşup konuşmadığını ve en son Afrin'e giden bin 700 YPG/PKK'lının ABD'nin izni  ve onayıyla gidip gitmediğine" ilişkin sorusuna McKenzie, "Onlarla iyi  iletişimimiz devam ediyor. Bu konuyu konuştuk ve bu tekrar konumlandırma kararı  onların." yanıtını verdi.

"Rusya Esed kıyımlarının suç ortağı"

Pentagon Sözcüsü Dana White da Rusya'nın Beşşar Esed rejimini  desteklediğini ve Esed'in Suriye'deki katliamlarına ortak olduğunu ifade etti.

Doğu Guta'daki insani dramın, iç savaşın başka bölgelerinde  yaşananlara da ayna tuttuğunu kaydeden White, "Rusya kendi ateşkesini kabul  ediyor ancak masum sivilleri öldürmeye devam eden bir rejimi desteklemeye devam  ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

White, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakan Mattis'in de (ABD Savunma Bakanı) bu hafta başında ifade ettiği  gibi Rusya ya yetersiz kalıyor veya yasa dışı suç işliyor veya ikisi de. Rusya  Esed rejimini ayağa kaldırıyor, El-Kaide bağlantılı teröristleri Suriye'de hedef  almıyor. Rusya, Suriye'de sivil kayıplarını durdurabilir. Bunun yerine  ikiyüzlülükleri masum insanlarının hayatlarını kaybetmesini körüklüyor. Ruslar  Esed'e kasten karşı çıkmıyor. Böylece Doğu Guta'daki kıyım devam ediyor. Rusya  Esed'in kıyımlarının ortağıdır."

White, Rusya'ya yönelik Esed rejiminin sivil katliamları durdurması  konusunda çağrısını yineledi.

Bir gazetecinin "Rejimin sivil katliamlarının durdurulması için sözden  öte insanların yapacağınıza inanması gereken birşey var mı? sorusu üzerine White,  Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasının kendisi için sakıncalı olacağını  söylemekle yetindi.

AA

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