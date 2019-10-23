ABD resmen duyurdu: Türkiye'ye yaptırımlar kaldırıldı

Türkiye’nin Suriye operasyonu nedeniyle ABD tarafından uygulanan yaptırımlar Başkan Trump’ın açıklamasından dakikalar sonra kaldırıldı.

ABD, Türkiye’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine almıştı. Ayrıca Türkiye’den çelik ithalatına da ekstra gümrük vergisi getirilmişti.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından Türk lirası, ABD doları karşısında değer kazanmaya başladı.