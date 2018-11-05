ABD'den İran'a dev yaptırım Türkiye'de o listede...

ABD, İran yaptırımlarını devreye aldı. 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlı yaptırım listesine alındı. ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yaptırımlarla ilgili açıklama yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye olduğunu da söyledi.

ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

Pompeo, İran'la yeni bir anlaşma yapmayı umduklarını dı belirtti.

ABD, 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı.

İran Hazine Bakanı Mnuchin, "İranlı yetkililer teröre olan desteği durdurmalı" dedi.