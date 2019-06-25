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  4. 25 Haziran 2019 15:12

ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: Bir takım sonuçları olacak

ABD'den Türkiye'ye yeni bir yaptırım tehdidi geldi. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400 füze sisteminin Türkiye'ye teslim edilmesinin bir takım sonuçları olacağını söyledi.

ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: Bir takım sonuçları olacak
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Amerika Birleşik Devletleri 'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchison bir açıklama yaptı. Daimi temsilci yaptığı açıklamada S-400 'lerin Türkiye'ye teslimi durumunda yaptırımlara değindi.

Yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİR TAKIM SONUÇLARI OLACAKTIR"
"Bütün göstergeler Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatını yapacağına işaret ediyor. S-400'ler teslim edilirse Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının sonlandırılması dahil bir takım sonuçları olacaktır."

ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,S-400'lerle ilgili bugün AK Parti grubuna yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki arayışlarımızı sürdürüyoruz. S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S400 egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

abd , türkiye , s-400
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