ABD'li Kongre üyesine silahlı saldırı

ABD'li Kongre üyelerinin beyzbol oynadığı sahada silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise vuruldu. Aralarında Scalise'in danışmanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. CNN'in haberine göre 50-100 kurşun sesi duyuldu.

Alexandria Polis Departmanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Scalise'nin ve silahlı saldırıda yaralanan iki polis memurunun durumunun 'stabil' olduğu ifade edildi. Polis, silahlı saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olayın soruşturulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olay konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı ifade ediliyor.

1965 doğumlu Scalise, ABD Temsilciler Meclisi üyesi. Scalise, Temsilciler Meclisi'nde partisinin grup başkanı ve Louisiana eyaleti temsilcisi.