ABD'li senatörden Erdoğan'a tehdit !

'Suriye'den çekilme' açıklamasına kadar Trump'a verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Graham, son mesajında Hem Trump'a, hem de Erdoğan'a ağır eleştiriler yöneltti. Trump'ı "Kürt müttefiklerini terk etmekle suçlayan Graham, Türkiye için de "Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyor" ifadelerini kullandı.

Graham'ın açıklamaları şöyle:

"Eğer haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir.

Kürt müttefiklerimiz için dua edin, onlar Trump hükümeti tarafından umarsızca terk edildiler. Bu adım IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağının garantisidir.

Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim.

Başkanı hâlâ zaman varken yol değiştirmeye ve işleyen bir güvenli bölge sistemine dönmeye çağırıyorum"...