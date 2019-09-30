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  4. 30 Eylül 2019 16:57

Böyle kıskançlık görülmedi ! Şekilden şekile girdiler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlarda yaygınlaşan yüz tanıma sistemi ilişkiler için bir tehdit oluşturmaya başladı. ABD'de kıskanç bir kadın erkek arkadaşının telefon kilidini açmak için şekilden şekile girdi.

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlarda yaygınlaşan yüz tanıma teknolojisi önceki gün ilginç bir olaya sebebiyet verdi... ABD'de kıskanç bir kadın, erkek arkadaşının telefonunu kurcalamak için telefonu eline alarak açmak istedi. Fakat yüz tanıma teknolojisi dolayısıyla telefon açılmayınca öfkeli kadın erkek arkadaşıyla adeta boğuştu.

 Sosyal paylaşım mecrası Twitter’da paylaşılan ve kısa bir süre içerisinde paylaşım ve izlenme rekoru kıran video uluslararası basının da gündemine oturdu. ABD’de çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir çift otururken görülüyor. Daha sonra erkek arkadaşının telefonunu eline alan kadın telefonu açmak isteyince ortalık karışıyor.

Zira yüz tanıma teknolojisiyle kilitlenen telefonu açamayan kadın, telefonu erkek arkadaşının yüzüne doğrultuyor. Telefonda bir şeyler saklayan adam ile kadın bir anda boğuşmaya başlıyor. Kadın telefonu adamın yüzüne doğrultarak cihazı açmaya çalışırken adam da eliyle yüzünü kapatmaya ve kameranın açısından çıkmaya çalışıyor.

Yaklaşık 20 saniye boyunca erkek arkadaşıyla boğuşan kadın en sonunda sevgilisini yere yatırmayı başardı. Zorlu mücadelenin ardından ekranı açmayı başaran kadın daha sonra koşarak uzaklaşıyor. Bu kavgadan sonra çiftin ilişkisinin ne boyutta olduğuna dair bir açıklama ya da yorum yapılmadı.

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teknoloji , telefon , sokak
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