Evlenmek istediği erkeğin banyosuna girip...

İnternetten tanıştığı zengin erkeğe 10 ayda 159 bin mesaj yolladı. Bunlar arasında “Senin böbreğinden suşi yapacağım” gibi tehditler de vardı. Yetmedi, adamın evine zorla girdi.

Şimdi de onu mahkemeye vermek istiyor. Hem de; mahkemenin zengin erkeği, kendisiyle evlenmek zorunda bırakacağını ümit ederek…

Jacqueline Ades, 2017’de yalnızca zengin erkeklerin kullanabildiği bir arkadaşlık uygulamasını yükledi. Burada bir erkekle tanışarak buluştu.

Erkek, bir daha görüşmek istemediğini belirtti. Bu durumu takıntı haline getiren kadın, sayıları günde 500’e varan mesajlar yollamaya başladı.

2018’in Nisan ayında ülke dışında olan adam, Ades’in kendi evine zorla girdiğini polise bildirdi.

Polis, güzel kadını adamın evinin banyosunda buldu. Arabasında da bıçak vardı.

Kadın, olayla ilgili olarak mahkemeye çağrıldı, ancak gitmedi. Bunun üzerine, 10 aydır aynı erkeği ısrarla takip ettiği için, geçen sene Mayıs ayında tutuklandı. Hâlâ hapiste...

Geçen ay, kadının akli durumunun yargılanacak kadar sağlıklı olmadığı belirlendi.

Ancak 21 Mayıs’ta duruşması var. ABD Arizona’da yaşayan 32 yaşındaki kadın, jürinin kendisini haklı bulacağını ve adamla evlenmeye karar vereceğini düşünüyor.