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  1. 27 Nisan 2017 14:29

Kennedy'nin günlüğü 718 bin dolara satıldı

ABD'nin 35. başkanı Kennedy'nin 61 sayfalık günlüğü 718 bin dolara alıcı buldu.

Kennedy'nin günlüğü 718 bin dolara satıldı
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ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru tuttuğu günlük açık artırmada 718 bin 750 dolara alıcı buldu.

Müzayedeyi düzenleyen RR Auction'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1945'te Hearst gazetesi için çalışan 28 yaşındaki John F. Kennedy görevi sırasında 61 sayfalık bir günlük tuttu.

Açık artırma başlangıç fiyatı 200 bin dolar olarak belirlenen günlük 718 bin 750 dolara (yaklaşık 2 milyon 560 bin lira) satıldı.

12 sayfası el yazısıyla kaleme alınan günlüğün, 49 sayfası daktiloyla yazıldı.

Günlüğü yazdığı yılın mayıs ayında Birleşmiş Milletler'in San Francisco'daki açılışını izleyen Kennedy, haziran ayında geçtiği Avrupa'da İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in seçim kampanyasını takip etti, ardından da İrlanda ve Fransa'da bulundu.

Zamanın donanma bakanı ile ağustos ayında Almanya'ya gidişinde Hitler'in evini ve sığınağını ziyaret eden Kennedy'nin burada defterine Hitler ile ilgili yazdığı cümleler dikkati çekti.

Kennedy günlüğünde, Hitler için "Bu yerleri ziyaret edince, Hitler'in etrafındaki nefretten sıyrılarak birkaç yıl içinde nasıl yaşamış en önemli şahsiyetlerden biri olarak çıktığını anlayabilirsiniz... Hitler'in ülkesine olan sınırsız tutkusu, onu dünya barışı için tehdit haline getirdi ancak yaşam şekli ve nasıl öldüğü bir gizem, kendisinden sonra da yaşayacak ve büyüyecek bir gizemdi. Hamurunda, efsaneleri oluşturan şeyleri bulunduruyordu" ifadelerini kullandı.

John F. Kennedy , başkan , abd , günlük