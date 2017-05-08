Şok iddia: Trump, Erdoğan'a kötü haber verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Washington’a yapacağı ziyaret sırasında Ankara’nın Rakka operasyonunun YPG’siz gerçekleşmesi talebinin tekrarlanacağı belirtilirken Foreign Policy dergisi, savunma yetkililerine dayandırdığı bir makalede Başkan Donald Trump’un plana ilişkin Erdoğan’a bilgi vermesinin beklendiğini vurgularken “Trump, Türkiye’ye Rakka’yı Kürtlerle alacağız diyecek” savını da dile getirdi.

Foreign Policy dergisi, “Trump, Türkiye’ye Rakka’yı Kürtlerle alacağız diyecek” başlıklı geniş makalesinde “Trump Yönetimi, Türkiye’nin güçlü itirazlarına rağmen İslam Devleti’ni Suriye’deki son kentsel kalesi olan Rakka’tan çıkarmaya yönelik ABD destekli askeri taarruzu gerçekleştirmeye hazır” diye yazdı.

“Başkan Donald Trump’un, bu ayki Beyaz Saray ziyareti sırasında Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD planları konusunda bilgi vermesinin beklendiği” belirtilen makaleye göre, dergiye konuşan savunma yetkilileri, Obama Yönetimince hazırlanan ve “operasyonda Kürt güçlerine bir liderlik rolünü veren” planın muhtemelen Erdoğan’ın ziyaretinden sonra ilerletileceğini kaydetti.

İZİN TALEBİ MATTİS’E “İLETİLDİ, TRUMP’UN ONAYLAMASI “KESİN GİBİ”

Birkaç yetkilinin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Rakka operasyonu için Suriyeli Kürt güçlerinin silahlandırılmasına izin verilmesi talebini Savunma Bakanı Jim Mattis’e ilettiğini söylediklerine dikkat çekilirken “Mattis, imzalar imzalamaz taarruza engeller kaldırıması için Başkan Trump’un izin vermesi gerekecek. Yetkililer ve uzmanlar, Trump’un da komutanlarca sunulan planı onaylayacağını kesin gibi olduğunu ifade ettiler” denildi.

Foreign Policy, “Ankara’nın ise, Suriye’ye konuşlanan Türk güçlerine ve büyük ölçüde sınanmamış bir Arap gücü olan Özgür Suriye Ordusu’na dayanan farklı bir yaklaşım alması için Washington nezdinde lobicilik yaptığını" belirttikten sonra ABD güçlerine danışmanlık yapmış olan ve kısa bir süre önce ABD komutanlarıyla birlikte ziyaret ettiği Suriye’den dönen, Rand Corporation uzmanlarından Linda Robinson’un “ABD yetkililerinin Türkiye’nin önerdiklerini incelediklerini ancak askeri olarak fazla bir katkı yapamayaklarını gördükleri” değerlendirmesini aktardı.



“İLİŞKİLERİ KÖTÜLEŞTİRMEMEK İÇİN KARAR REFERANDUM SONRASINA ERTELENDİ”

Türkiye’nin itirazlarına rağmen “Trump Yönetiminin Rakka operasyonu için tek gerçekçi yolunun Suriyeli Kürtleri dahil etmek olduğu kanısına vardığı” öne sürüldüğü makaleye göre, yetkililer, “Ankara ile ilişkileri kötüleştirmemek için Beyaz Saray ve Pentagon’un Rakka’ya ilişkin kararın Türkiye’de geçen ay yapılan referandum sonrasına ertelemeyi tercih ettiğini” söylediler.

Washington ile Ankara arasındaki “gerginliklerin” 15 Temmuz darbe girişimi sonrası “yükseldiği” yorumunu da yapan FP, TSK’nin geçen ay Suriye’nin kuzeyindeki YPG güçlerine düzenlediği hava baskınlarına değinirken de “Saldırının, Pentagon’u, Kürtler ile Türk güçleri arasında bir tampon oluşturması için ABD askerlerinin sınıra göndermeye ittiğine” dikkat çekti.

Türkiye ile yaşanan sıkıntıların ve TSK hava baskınlarının “Rakka planını uygulamaya koymanın yaratacağı risklere ve ABD-Türk ilişkilerinin kırılgan durumuna vurgu yaptığı” görüşüne yer verildi ve “Var olan gerilimlerin, Ankara’yı yatıştırmak için hassas diplomasiyi gerektireceği” uyarısı yapıldı. Makalede şöyle denildi:

“ABD subayları, Washington’un, Kürt güçlerinin tek taraflı faaliyet göstermesine veya İslam Devleti çıkarıldıktan sonra Rakka’yı yönetmesine izin verilmemesini sağlayacağını söylüyorlar. Aynı zamanda Türkiye’nin Kürt milislerinin bağımsız bir devlet oluşturmak için ABD’nin sağladığı silahları depolamalarına ilişkin kaygılarını gidermek için de Kürt güçlerine verilecek cephanenin tayınlaması dahi çeşitli seçenekleri incelediklerini söylediler.”