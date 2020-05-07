Trump bunu da yaptı! Hemşire hayatının şokunu yaşadı

Korona virüsü salgını sırasındaki açıklamaları ve politikalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı bir hemşireyle koruyucu ekipman eksikliği yüzünden atıştı. Trump, haftalardır aynı maskeyi taktığını söyleyerek kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çeken hemşireye, “Sizin için öyle olabilir ama pek çok kişi öyle demiyor” yanıtını verdi.

Trump, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Oval Ofis’te bir grup hemşireyi ağırladı. ABD Uygulayıcı Hemşireler Birliği Başkanı Sophia L. Thomas, etkinlik sırasında bir muhabirin kişisel koruyucu ekipmanlarının yeterli olup olmadığı sorusu üzerine yaşadıkları sıkıntıyı anlattı; “Ara sıra. Ülke genelindeki meslektaşlarımla konuşuyorum, bazı bölgelerde yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman yok ancak bu eşi benzeri görülmemiş bir dönem” dedi.

“Okuldayken öğrendiğimiz enfeksiyondan korunma önlemlerine göre, her bir hasta için bir koruyucu önlük ve bir maske kullanmalıyız” diyen Thomas, ‘haftalardır’ aynı N95 maskeyi kullandığını vurguladı.

Thomas, “Kişisel koruyucu ekipman seyrek bulunuyor ama bu yönetilebilir ve biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bizler hemşireyiz, uyum sağlamayı öğrenmeli ve hastalarımızın bakımını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Salgın devam ettikçe yapacağımız şey de bu” ifadelerini kullandı.

Trump ise hemşirenin bizzat tecrübe ettiği duruma itiraz ederek, “Senin için (ekipman eksikliği) ara sıra belki ama diğer pek çokları için öyle değil” dedi.

Hemşirenin “Katılıyorum” demesi üzerine sözlerini sürdüren Trump, “Çünkü ben zıddını duydum. Koruyucu önlük dolu olduğunu duydum. Raflarımız bomboştu, hiçbir şeyimiz yoktu çünkü bir önceki yönetim onları oraya koymadı. Sorun değil, ama neredeyse her yerde muazzam bir arzımız olduğunu duydum” diye konuştu.