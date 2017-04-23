''Trump tehlikeli bir akıl hastası''

ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Yale'de düzenlenen bir konferansta, psikiyatri uzmanları Başkan Donald Trump’ın tehlikeli bir akıl hastalığı olduğu konusunda uyarıda bulundular.

Akıl sağlığı uzmanları Başkan Trump’ın “paranoyak olduğunu ve hayal dünyasında yaşadığını” belirttiler.

Konferansa Johns Hopkins Üniversitesi’nden katılan psikoterapist Dr. John Gartner, “Trump'ın tehlikeli bir akıl hastalığı bulunduğu konusunda halkı uyarmak bizim etik sorumluluğumuz. Bir yalancı ve narsist olmasından da kötüsü paranoyak ve hayal dünyasında yaşıyor. Bunu Başkan olduğu ilk gün kanıtladı. Eğer Trump gerçekten (yemin töreninde) tarihin en büyük kalabalığını topladığını düşünüyorsa, bu hayal dünyasında yaşamaktır” dedi.

Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Band Lee, “Bazı önde gelen psikiyatristlerin belirttiği gibi, Trump'ın akli dengesi aşikâr bir sorun” diye belirtirken, New York Üniversitesi'nden James Gilligan ise, “Bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için tehlike uzmanı olmanız gerekmiyor” dedi.