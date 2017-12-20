Trump'tan Kudüs oylaması öncesi küstah tehdit !

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması için dünya devletlerini tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere yönelik maddi yardımlarını kesmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler kararı taslağı lehine oy kullanan ülkeleri tehdit etti. Trump, Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda oy kullanacak ülkelere işaret ederek, “Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz. Dikkate almıyoruz” dedi.