Trump'tan şoke eden Reza Zarrab teklifi !

Tüm dünya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekâtı konuşurken; Bloomberg’e konuşan kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump’ın 2017'de dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yaptığını iddia etti.

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki davada itirafçı olan Zarrab’ın avukatı Rudy Giuliani’nin Trump’a yakınlığı dava döneminde tartışma konusu olmuştu.

Bloomberg'in Oval Ofis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tillerson, "Bunun yürütülen bir soruşturmaya müdahale olacağını" söyleyerek Trump'ın bu teklifini reddetti. Toplantı sırasında Oval Ofis'te olanların bu teklif karşısında şoke olduğu belirtildi.

T24’ün aktardığı habere göre, Tillerson, toplantıdan hemen sonra Oval Ofis'in önünde bu fikre karşı olduğunu dönemin özel kalem müdürü John Kelly'e de söyledi. Eski Dışişleri Bakanı, bu hamlenin yasa dışı olacağını vurguladı.

Bloomberg’ün haberine göre Beyaz Saray konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

Giuliani bu ay Bloomberg ile yaptığı bir röportajda Trump'a Zarrab davasından hiç bahsetmediğini söylemiş ancak daha sonra "bunu yapmış olabilirim" demişti.