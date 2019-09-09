Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı ? ABD'den açıklama geldi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtti.

ABD Hazinesi'nin yaptırımları değerlendirip değerlendirmediği sorulduğunda Mnuchin Beyaz Saray dışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu inceliyoruz, belirli kararlar hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım, ama inceliyoruz" dedi.

Ancak herhangi bir potansiyel hedef belirtmedi.

ABD S-400 füze sisteminin NATO'nun savunmasıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı için bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.