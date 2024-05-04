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Carlo Ancelotti idmanı durdurup Arda Güler'i tebrik etti

Carlo Ancelotti idmanı durdurup Arda Güler'i tebrik etti
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Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bugün oynanacak Cadiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Real Madrid'un Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz ile oynanacak 34. hafta maçında Arda Güler'in ilk 11'de forma giyeceğini gazetecilere açıkladı. Santiago Bernabeu'da ilk kez sahaya çıkacak olan Arda Güler, takım arkadaşlarına "Real Madrid'e imza attığım günden bu yana hayallerimden biri Bernabeu'da ilk 11'de başlamak" diye konuştu.

Ayrıca, Cadiz maçı öncesinde Arda Güler ile Luka Modric'in iş birliğiyle atılan gol, Ancelotti'nin heyecanını artırdı.

Defensa Central’da yer alan habere göre; önceki gün yapılan antrenmanda Modric'in asistinde Güler'in attığı gol sonrası Ancelotti'nin idmanı durdurdu ve ikiliyi tebrik etti.

Haberde "Arda Güler ve Luka Modric, Valdebebas'ta ortalığı karıştırdı! Carlo Ancelotti antrenmanı durdurdu ve onları işaret etti. Türk oyuncu tüm yeteneğini göstermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Etiketler Arda Güler idman Real Madrid
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