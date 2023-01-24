ABD'de bir katliam daha: 7 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 67 yaşındaki bir kişi, iki ayrı yerde 7 kişiyi öldürdü.

Saldırı Half Moon Bay kentinde iki ayrı bölgede oldu. İlk olarak çiftlikte 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.

67 yaşındaki Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu.

Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Amerika Birleşik Devletleri yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırıya sahne oldu.