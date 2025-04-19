ABD'de bir uçak kazası daha: 3 ölü var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
2025 yılında peş peşe ölümlü uçak kazalarının yaşandığı ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel polis, uçağın eyaletin doğusundaki Platte Nehri üzerinde seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde düştüğünü belirtti.
Uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı takip edeceğini duyurdu.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol