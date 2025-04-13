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ABD'de bir uçak kazası daha

ABD'de bir uçak kazası daha
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2025'in ilk günlerinden bu yana peş peşe uçak ve helikopter kazalarının yaşandığı ABD'de bugün de küçük bir uçağın düştüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü. Uçağın cumartesi günü Copake yakınlarında açık alana düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza hakkında açıklama yapan Columbia County Şerif Ofisi, kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi.

 Şerif Ofisi’nden Jacqueline Salvatore, uçağın düştüğü sırada herhangi bir yapıya çarpmadığını ve hava koşulları nedeniyle olay yerine ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Salvatore, kazaya neyin sebep olduğunun netlik kazanmadığını ifade etti.

DHA

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Etiketler abd Amerika new york çak kazası kaza
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