ABD'de konser salonunda silahlı saldırı
ABD’nin Oregon eyaletinde bir konser salonunun otoparkına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Eugene kentindeki bir konser salonunun otoparkında silahlı saldırı dehşeti yaşandı.
6 KİŞİ YARALANDI
Eugene Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bir saldırganın ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldırganın peşine düştü. Bilgisi olanların polisi araması istendi.
İHA
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