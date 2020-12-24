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  3. 24 Aralık 2020 22:54

ABD'de korkunç olay! Korona hastası, oda arkadaşını dua ettiği için öldürdü

ABD'nin California eyaletinde, koronavirüs tedavisi gören bir kişi, oda arkadaşını "dua ettiği" gerekçesiyle oksijen tüpüyle öldürdü.

ABD'de korkunç olay! Korona hastası, oda arkadaşını dua ettiği için öldürdü
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BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi. 

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi. 

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

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