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  3. 28 Ekim 2020 19:49

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147’ye yükseldi

Avrupa'da koronavirüs ikinci dalgasını yaşarken, virüsten en çok etkilenen ABD'DE hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147’ye yükseldi.

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147’ye yükseldi
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 232 bin 147 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 42 bin 969 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 879 bin 289 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

abd , koronavirüs , korona
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