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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
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ABD'nin Baltimore kentinde bir etkinliğe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Polis saldırıya ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Toplam 30 silahlı saldırı mağduru var. Dokuz kişi olay yerinden yerel hastanelere nakledildi, 20 kişi bölgedeki hastanelere yürüyerek gitti ve 18 yaşındaki bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kısa bir süre sonra 20 yaşındaki bir erkeğin de yerel bir hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Üç kişinin durumu kritik.”

Yerel basın toplu silahlı saldırının bir kutlama amaçlı etkinlikte meydana geldiğini belirtti. Saldırganın kimliği ve saldırıyı düzenleme amacı hakkında bilgi verilmedi. 

Etiketler abd silahlı saldırı
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