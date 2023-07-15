ABD'den kritik İran hamlesi: F-16'lar bölgeye gidiyor!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, 'İran'ı Basra Körfezi çevresindeki gemilere müdahale etmekten caydırmak' amacıyla Hürmüz Boğazı çevresinde F-16 savaş uçakları konuşlandıracağını söyledi.

ABD'nin İran'ın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilere müdahalelerine karşı Hürmüz Boğazı çevresine F-16 savaş uçakları konuşlandıracağı açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye konuşlandırılacak F-16'ların bir süredir Hürmüz Boğazı çevresinde devriye görevi yürüten A-10 saldırı uçaklarının faaliyetlerini güçlendireceğini belirtti.

AA'nın aktardığına göre, F-16'ların Basra Körfezi çevresinde seyir halindeki gemilere hava koruması sağlayacağını ifade eden yetkili, bu adımla İran'ı bölgedeki gemilere müdahale etmekten caydırmayı ve ABD ordusunun bölgedeki görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Savunma yetkilisi ayrıca gazetecilere, Rusya'nın Suriye semalarında artan faaliyetlerine karşı ABD'nin bir dizi askeri seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

'RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ FAALİYETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ'

Bahsettiği 'askeri seçenekler' hakkında detay vermeyen Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD'ye ait askeri uçakların IŞİD'e yönelik operasyonlarının bir parçası olarak Suriye'nin batı kesiminde uçmaya devam edeceğini aktardı. Suriye'de Rusya'nın askeri faaliyetlerinin özellikle mart ayından bu yana arttığına da işaret eden ABD'li yetkili, bu faaliyetlerin ABD'yi Suriye'den çıkarmaya çalışan Moskova, Tahran ve Şam hükümetleri arasında artan işbirliği ve koordinasyondan kaynaklandığını savundu.

ABD VE İRAN ARASINDA 'GEMİ' GERİLİMİ

ABD, uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerleri alıkoyarak bu gemilerdeki petrole el koyma girişimlerinde bulunuyor. İran ise Basra Körfezi çevresindeki tankerlere 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle müdahale ediyor.

Son olarak 5 Haziran'da ABD güçleri, İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri 'Richmond Voyager' olmak üzere iki petrol tankerine, ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve girişimin engellendiğini açıklamıştı. İran ise ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen 'Richmond Voyager' adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde yedi kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı tarafından hakkında el koyma kararı çıkarıldığını duyurmuştu.