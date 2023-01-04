ABD'den ''kürtaj hapı'' kararı

ABD Federal Gıda ve İlaç Yönetimi, 10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran ve kürtaj ilaçları olarak bilinen hapların eczanelerden veya posta yoluyla alınabileceğini açıkladı.

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Federal Gıda ve İlaç Yönetimi, kürtaj haplarının teslim alınmasıyla ilgili düzenlemeyi dün itibarıyla güncelledi.

Buna göre ilaçlar, yetkili eczanelerden yetkili kişilerin reçetesiyle temin edilebilecek veya yine yetkili eczaneler tarafından posta yoluyla gönderilebilecek.

FDA açıklamasında, ilacın posta yoluyla gönderilmesine ilişkin “Sertifikalı eczaneler, izleme bilgileri sağlayan bir nakliye hizmeti kullanarak ilacı gönderebilmelidir.” denildi.

Sağlık kuruluşlarından şahsen alınıyordu

10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran iki ilaçlı kürtaj hapları, daha önce reçete eşliğinde sadece yetkili sağlık kuruluşlarından şahsen alınıyordu.

DHA’da yer alan habere göre yeni düzenlemeyle eczaneler, artık ilaçları dağıtmak için sertifika başvurusunda bulunup ilaçları müşterilerine teslim edebilecek.

Yasaklanınca daha fazla kullanılmaya başlandı

Kürtaj hapları, geçen yıl ABD Yüksek Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkını bozan kararının ardından bazı eyaletlerin kürtajı yasaklaması sonucunda daha fazla kullanılmaya başlanmıştı.

Öte yandan 2021 yılında koronavirüs salgını sebebiyle FDA, ilaca erişimin daha kolay hale gelmesi için düzenlemeler yapacağını duyurmuştu.