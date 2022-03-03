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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu. ABD Başkanı Biden, Putin ve çevresine yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Etiketler rus rusya ukrayna abd yaptırım
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