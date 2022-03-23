  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Savaş suçu işleniyor

ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Savaş suçu işleniyor

ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Savaş suçu işleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında ABD ve Batı ülkelerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken mevcut belgelerin incelendiğini ve bunun sonucunda Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği sonucuna varıldığını duyurdu. Rusya'nın ABD'nin bu kararının ardından ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Blinken, Ukrayna'daki savaşta yaşanan sivil kayıpları ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını takip edip bunları belgeleriyle kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Blinken, daha önce birçok kez "sivilleri hedef almak savaş suçudur" şeklinde açıklama ve değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Blinken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane ve tiyatro binalarının vurulmasını örnek göstererek, "Putin'in güçleri bu taktikleri, halkın direnişini kırmak için bombardımanları yoğunlaştırdıkları Grozni ve Halep'te de kullanmıştı." yorumunu yaptı.

RESMEN DUYURDU

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivilleri ve sivil yaşam alanlarını hedef alan çok sayıda Rus saldırısının kamuya açık ya da istihbarat kaynaklarından dikkatli şekilde incelenerek belgelendiğini belirten Blinken, "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, savaş suçlarını işleyenlerin hesap vermesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki bir açıklamasında "Putin'in savaş suçlusu" olduğunu savunmuş, Blinken da bu açıklamaya tamamen katıldığını dile getirmişti.

Etiketler savaş suç savaş suçu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hırsızlardan bıkan ev sahibi sorunu kökten çözdü! Şaşkına çeviren önlem
Adı Bakan Nebati'nin yerine geçen Mehmet Şimşek cephesinden ilk açıklama
Kırmızı etteki yüzde 48'lik zamma ''pes'' dedirten gerekçe
''Estetik yaptırmadım, göğüslerimi küçülttürdüm'' diyen Songül Karlı en doğal halini paylaştı
Şehit cenazesinde sözün bittiği yer: ''Babamın tabutu açılmıyor''
AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'na soğuk duş
''Harem selamlık'' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
Faturanın yüzde 23'ünü oluşturuyor: İşte kapalıyken bile elektrik tüketen cihazlar
Piyasalar yeniden hareketlendi! Dolar, Euro ve altında dikkat çeken değişim
Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu: Hangi takım kaç para kazandı?