ABD'den TikTok yasağına onay

Amerikan Kongresi'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi, TikTok'un başına kara bulutlar getirdi. Oylanan bir yasa tasarısına göre, TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketi, platformu ABD'li bir şirkete satmazsa TikTok ABD'de yasaklanacak.

ABD'de yıllardır devam eden TikTok tartışması yasağa gidiyor. Temsilciler Meclisi, ülkede 170 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun kaderini oyladı.



ABD'deki Temsilciler Meclisi TikTok'a baskı yasasını geçirmek için 352'ye 65 oy vererek yasaya ilk onayı verdi.

Yasa tasarısına göre Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek.

Satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında TikTok yer alamayacak.



KİŞİSEL VERİ ENDİŞESİ

Oylama öncesinde FBI, Adalet Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat birimi tarafından Temsilciler Meclisine kapalı kapılar ardında brifing verildi.

Amerikalıların kişisel bilgilerinin Çin yönetiminin eline geçmesinden endişe ediliyor.

Çinli şirketse Amerikalıların ifade özgürlüğünün ellerinden alındığı savunması yaptı. Washington'daki temaslarıyla tasarıyı durdurmaya çalışan Tiktok Ceo'su Shou Zi Chew, güvenlik endişelerine yönelik hiçbir kanıt olmadığını savundu, yasağın ABD anayasasına aykırı olduğunu iddia etti.

Elden çıkarmanın ABD ulusal güvenliği için bir çözüm olmadığını savunan şirket geçtiğimiz aylarda, Amerikalı kullanıcı verilerinin ABD merkezli olarak korunacak şekilde yapılandırdığını açıklamıştı.

Çin yönetimi ise, yasağın nihayetinde ABD'ye zarar vereceğini iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı tasarıyı "zorbalık" olarak nitelendirdi.





TIKTOK'UN ABD'DEKİ KADERİ

Daha önce de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok ABD devlet kurumu TikTok'u yasaklamıştı.

Temsilciler Meclisi de 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

ABD Başkanı Biden Kongre'den geçmesi halinde yasa tasarısını onaylayacağını söyledi. Ancak Senatörlerin fikir ayrılığı sebebiyle oylamanın Senato ayağının akıbeti belirsizliğini koruyor.