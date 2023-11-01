ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.

ABD'den Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Ankara'ya gelecek. Blinken'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

MASADA İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI OLACAK

Görüşmede ana gündem İsrail-Filistin çatışması olacak. İki bakanın bölgede ateşkesin sağlanması, kalıcı barışa yönelik adımlar ve Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları ele alması bekleniyor. Türkiye, ABD'nin İsrail'e olan koşulsuz desteği ve ABD'ye ait uçak gemilerinin Akdeniz'de konuşlanmasından rahatsız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor." diyerek, "Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı hunharca katledenler, bize kendi sınırlarımızı, kendi vatanımızı, kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermek istemediler. Şimdi açık konuşuyorum; bilhassa son on yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak, hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' şiarıyla, kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.