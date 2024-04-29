Altay Bayındır Süper Lig'e haber saldı, Fenerbahçeliler çok kızacak

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester Utd.'ye transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ın gelecek sezon için Beşiktaş'a haber gönderdiği öne sürüldü.

Manchester United'a transfer olduktan sonra istediği forma şansını bulamayan Altay Bayındır, takımdan ayrılmak istediğini İngiliz devine bildirdi.

Kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Altay Bayındır, menajeri aracılığı ile Beşiktaş'a haber yolladı. Siyah-beyazlılar ise görüşmek için sezon sonunu işaret etti.