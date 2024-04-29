Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı

Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler'in gol sevincinin ne anlama geldiği merak konusu olmuştu. Genç yıldız, konuya açıklık getirdi.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, YouTube platformunda yer alan KafaSports kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Arda Güler, Fenerbahçe’den ayrılık süreci, bir kırgınlığının olup olmadığı, Real Madrid serüveni, günlük hayatı ve en sevdiği müzikler gibi birçok konuya değindi.

Arda ayrıca merak edilen gol sevincinin anlamını da ilk defa anlattı: “Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyorum.”

Güler'in açıklamaları şöyle:

Real Madrid'i seçmeye iten neydi?

"Birçok çocuğun hayali dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid oynamaktır. Herşeyle babam ilgileniyordu. Tatile çıktığımda artık bir yer seçmem gerekiyordu. Babam Real Madrid deyince çok heyecanlanmıştım. Biraz da erken oldu benim için.

Ali Koç'a kırgınlığın var mı?

"Yok hiç yok. Hatta ilk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım zor zamanlar geçirdiğim anlarda da sürekli konuşuyorduk. Bizim ailemiz açısından Ali Koç çok özel birisi"

"Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim.

Gol sevinci ne anlama geliyor ?

"Sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum"