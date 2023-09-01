ABD'den Türkiye'ye tahıl teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir gazetecinin sorusu üzerine dün Moskova'da gerçekleşen Fidan-Lavrov görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin verilen mesajlara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir gazetecinin sorusu üzerine Fidan-Lavrov görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin verilen mesajlara dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tahıl girişiminin yenilenmesinin önemine işaret ettiği belirtilerek, “ABD, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını nasıl değerlendiriyor?" sorusu iletildi.

Yazılı olarak yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye ve başka ülkelerin Rusya'yı anlaşmaya döndürme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi ve şu ifadeleri ekledi:

"Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz."

BAKAN FİDAN’DAN TAHIL MESAJI

Bakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, “Samimiyete dayanan güçlü iletişim kanallarımız mevcuttur. Gerek ikili gerekse bölgesel konularda istişarelerde bulunduk. Karadeniz Girişimi (Tahıl Anlaşması), gündemimizin en üst sıralarında yer aldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Tahıl Anlaşması’nın hem dünya gıda güvenliği hem de Karadeniz’in istikrarı ve barışı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, Tahıl Anlaşması’nı yeniden hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor. Konuya yönelik ciddi adımlar atılması için, ne türden fırsatlar oluşabilir buna dikkatlice bakmaktayız. Birleşmiş Milletler’in anlaşma için yoğun bir faaliyeti var. Guterres ve ekibiyle bizim arkadaşlarımız temas halinde. Rusya’nın taleplerini daha iyi anlamaya ve karşılamaya çalışan bir süreç var” dedi.

Anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi sürecinin karmaşık bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Fidan, “Bu oldukça karmaşık bir süreç. Çok fazla detay var. Sayın Bakan ve ekibiyle bunları tartıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuyu daha detaylı tartışacaktır. Çalışmalarımız devam edecek, bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz’in istikrarı için son derece önemli” diye konuştu.