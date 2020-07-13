ABD'li e-ticaret sitesi insan kaçaklığı mı yapıyor? Kan donduran iddialar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Wayfair isimli internet sitesinin skandalıyla çalkalanıyor. İddiaya göre, mobilya alışveriş sitesi olan Wayfair'de fahiş fiyatlara satılan dolap, yastık gibi ürünler aslında çocukları sembolize ediyor. Satış sayfasında yer alan kripto kodlar, kayıp çocukların internette fotoğraflarına erişmeye yarıyor.

İddialar, ABD'de genel merkezi Boston olan online mobilya mağazası Wayfair'in insan kaçakçılığı yaptığı yönünde.

Olay, Reddit adlı forumdaki bir kişinin, Wayfair sitesinde satılan basit ofis dolapları ve yastıklarının astronomik rakamlarda olduğunu ve bu ürünlerin satış isimlerinin kaçırılan çocukların soyisimleriyle aynı olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Aynı ürünün başında isim yokken ucuza satıldığı, eğer isim varsa on binlerce dolara satıldığı ortaya çıktı.

Bu olay üzerine herkesin internette araştırma yapmasıyla ortaya, benzer kayıp çocuk ve satışa sunulmuş olan ürünler çıktı.

MAĞAZA KABUL ETMEDİ

Mağaza olay sonrası ürünlerin yanlışlıkla bu fiyatlarda yazıldığını söylese de bu açıklama pek de inandırıcı gelmedi.

Yapılan açıklamada, "Ürünlerin endüstriyel olduğu için makul rakamlar" denildi.

İnsanlar, olaydan sonra web sitesinde çok daha detaylı aramalar yapınca çok daha korkunç bilgiler ortaya çıktı.

İDDİAYI GÜÇLENDİREN ARAMA SONUCU

Yapılan aramalarda fiyatı düşürülen ürünlere girip, isim bölümüne kaçırılan çocukların isim soyisimleri yazıldığında, sistemin otomatik olarak ürünleri tekrar on binlerce dolar fiyatla aramalarda çıktığı görüldü. Bu da sistem yazılımının çocuk satışı üzerine yazıldığı iddiasını güçlendirdi.

TÜRKİYE'DE DE OLABİLİR

ABD'de ortaya çıkan bu skandalın Türkiye'de de olabileceği iddiasını da gündeme getirdi.

Bazı alışveriş sitelerinin Türkiye ayağında, satılan ürünlerin değerinin binlerce kat üzerinde satışa sunulduğu ve bu fiyatların tepki topladıktan sonra kaldırılması akıllara "Türkiye'de de çocuk kaçakçılığı yapılıyor mu?" sorusunu getirdi.