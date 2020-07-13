Wayfair skandalının ardından hedef olan Trendyol'dan açıklama

Sosyal medya günlerdir internette fahiş fiyatla satışı yapılan çocuk kıyafetlerini konuşuyor. Türkiye'de çok bilinen alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da da bazı çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması olayın arkasında ABD'de patlak veren Wayfair benzeri çocuk skandalı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Konunun yankıları sürerken Trendyol'dan sosyal medyadaki eleştirilere yanıt geldi.

"ÜRÜN FİYATLARI SATICILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR"

Platformlarında on binlerce tedarikçinin kullanıcılara milyonlarca ürünü sunduğuna vurgu yapan Trendyol, "Ürün fiyatları satıcılar tarafından belirlenmekte. Ancak bu ürüne gelen geri bildirimler nedeniyle ürünler yayından kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Trendyol bu açıklamasının ardından daha detaylı bir kurumsal açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

"VERİ GİRİŞİNDEKİ HATALARDAN KAYNAKLANDI"

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.



NE OLMUŞTU?

Söz konusu satış sayfasının ürün kataloğunda kabanın fiyatı 290 bin lira, elbise fiyatı 120 bin lira şeklinde verilmiş. Fiyatların bu bu denli abartılı oluşu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı. Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.

WAYFAİR SKANDALI NEDİR?

2002'den beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'de, fahiş fiyatlara satılan ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan ürünlere kayıp çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde satıldığı söyleniyor. Örneğin; başka sitelerde 300 dolara satılan bir dolap Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listeleniyor. Bu ismin ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.

İDDİALARI YALANLADI

Wayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Wayfair'in pazar yeri bölümünde farklı satıcılardan binlerce dolara satılan minder, yastık gibi başka ürünler de tespit etti. Wayfair konuyla ilgili; bu durumun dinamik fiyatlama algoritmasından kaynaklandığını ancak bazı ürünlerin fahiş fiyatlara ulaşmasının "teknik bir hata" olduğunu söyledi.

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