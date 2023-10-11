ABD'nin ''gelişmiş mühimmat'' kargosu İsrail'de

ABD'den gelişmiş mühimmat taşıyan ilk kargo uçağı İsrail'e ulaştı.

İsrail ordusu'ndan yapılan açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 8 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz’e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden de dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlatmıştı.