ABD'ye ait uçak gemisi 1 dolardan az fiyata satıldı

ABD donanmasının bir dönem Pasifik'te görev yapan en önemli uçak gemilerinden olan Kitty Hawk parçalanarak hurdacıya satıldı.

Bir dönem ABD donanmasının en görkemli uçak gemilerinden biri olan USS Kitty Hawk'ın hurdaya ayrılması için Uluslararası Gemi Söküm Şirketi'ne 1 dolardan daha düşük bir fiyata satıldığı belirtildi.

Yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 90 metre genişliğinde olan Kitty Hawk'ın, Washington'dan yola çıktığı ve Güney Amerika sahillerini dolanarak son durağı olan Teksas'a ulaşacağı belirtildi.

1960'da suya indirilen ve ismini Wright Kardeşler'in ilk uçuşlarını yaptığı Kuzey Carolina kasabasından alan uçak gemisi, 2009 yılında emekliye ayrılmıştı.

Kitty Hawk, petrolle çalışan son ABD uçak gemilerinden biriydi. ABD donanması daha sonra nükleer güçle çalışan Nimitz sınıfı gemilere geçiş yapmıştı.

Vietnam'daki savaşa katılan gemilerden biri olan Kitty Hawk'ta 1972 yılında siyah ve beyaz askerler arasında büyük bir kavga yaşanmış ve 47 denizci bu olayda yaralanmıştı. ABD Kongresi'ne kadar taşınan soruşturma sonrasında olay ABD donanması tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak nitelendirilmişti.

USS Kitty Hawk, Soğuk Savaş yıllarında bir Sovyet denizaltısıyla çarpışmasıyla da gündeme gelmişti.

Uçak gemisinin satıldığı şirket tarafından parçalara ayrılıp hurdasının kullanılması bekleniyor.

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