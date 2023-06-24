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AB'nin 'Türkiye' konulu toplantısı ertelendi

AB'nin 'Türkiye' konulu toplantısı ertelendi
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AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının gelecek haftaki toplantısında yapılması planlanan Türkiye konulu değerlendirme ertelendi. Değerlendirme, temmuzda yapılacak bir sonraki toplantıya kaldı

Lüksemburg'da pazartesi düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bir bölümünde "Türkiye'deki seçimler sonrası durum" hakkında bir değerlendirme yapılması öngörülüyordu. Ancak AB yetkililerinin bir süre önce mevcut durumu ele aldığı ve bakanların değerlendirmesinin ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Adının verilmesini istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye'yi 20 Temmuz'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ele almayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Türkiye'de milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin mayısta yapıldığını hatırlatan AB yetkilisi, "Türkiye’nin politikalarının neler olacağını görmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bazı değişiklikler yapabilecek bir hükümet var. Bu yüzden gelişmelerin nasıl olacağını görmek için biraz daha zaman vermek istedik." diye konuştu.

Etiketler AB ülkeleri avrupa birliği Türkiye toplantı Türkiye toplantısı
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